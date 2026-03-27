Le nationaliste Eliot Bertin, fondateur de Lyon Populaire, a été incarcéré pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Son arrestation intervient après sa présence à une marche en février, en hommage à Quentin Deranque.

Un leader de l'ultradroite incarcéré pour sa présence à Lyon

Un leader de l'ultradroite incarcéré pour sa présence à Lyon

Une figure de l'ultradroite lyonnaise a été placée en détention provisoire pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire en se rendant à la marche en hommage à Quentin Deranque en février, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Eliot Bertin, qui a fondé le groupuscule nationaliste Lyon Populaire, dissous en 2025, a été incarcéré jeudi selon cette source, qui confirmait une information de BFMTV.

3200 personnes ont défilé

Mis en examen pour avoir participé en 2023 à une attaque contre un local asssociation du Vieux Lyon où se déroulait une conférence sur Gaza, il n'avait pas l'autorisation de se rendre à Lyon, explique BFMTV, selon qui la justice devra se prononcer plus en détail sur son contrôle judiciaire.

Environ 3200 personnes ont défilé le 21 février dans les rues de Lyon en hommage à Quentin Deranque, militant d'extrême droite radicale de 23 ans mort début février à la suite de violents coups portés par des membres de l'ultragauche.