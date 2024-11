Un homme a été abattu au volant de sa voiture dans le Doubs. (image symbolique= Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué par balle, à bout portant, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, mardi dans le Doubs, et l'auteur a pris la fuite, a-t-on appris auprès du procureur de Montbéliard. Mardi vers 14h30, un individu à pied et armé s'est porté au niveau d'un automobiliste qui circulait dans le centre-ville de Seloncourt, près de Montbéliard, et il a fait feu.

«Il l'a touché à bout portant en tirant à hauteur de la vitre du conducteur», a déclaré à l'AFP le procureur de la République Paul-Edouard Lallois, qui s'est rendu sur la scène de crime. «La voiture a fait plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser sur un trottoir», a-t-il précisé.

Le tireur a pris la fuite

Le conducteur blessé par balle, âgé de 54 ans selon les pompiers, était conscient à l'arrivée des secours, mais il est rapidement décédé sur les lieux. En perdant le contrôle de sa voiture, il a percuté un autre véhicule conduit par une dame de 50 ans, légèrement blessée, ont encore indiqué les pompiers.

Le tireur a «pris la fuite à bord de son véhicule qui était garé à proximité», il est activement recherché par les services de police, a précisé le procureur. L'enquête a été confiée au commissariat de Montbéliard et au service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de Besançon.