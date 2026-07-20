Le chanteur de RnB Tsew the Kid a été mis en examen à Paris en janvier 2026 pour viols conjugaux sur trois femmes et violences sur une quatrième. L'artiste de 29 ans, qui nie les faits, reste sous contrôle judiciaire.

AFP Agence France-Presse

Le chanteur de RnB Tsew the Kid a été mis en examen en janvier à Paris pour viol conjugal sur trois femmes et pour violences sur une quatrième, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier. Des accusations qu'il conteste. «Tous les rapports ont toujours été consentis et il n'y a jamais eu de violences», s'est défendu l'artiste âgé de 29 ans, de son vrai nom Tsiry Ralaiarisedy, lors de son interrogatoire dont l'AFP a eu connaissance.

Le Parisien, d'origine malgache, avait fait sensation en 2019 avec son premier EP et notamment son titre «Wouna», paroles aigres-douces sur des beats hip-hop. L'artiste, suivi par plus de 174'000 abonnés sur Instagram, a été placé sous un contrôle judiciaire qui lui permet encore d'exercer: il a sorti, en juin, un morceau intitulé «Laisse-moi t'aimer».

Une cinquième plainte

Une juge d'instruction a estimé qu'il y avait, à ce stade des investigations, assez d'indices graves ou concordants pour le poursuivre. Une cinquième femme a porté plainte, mais le suspect n'a pas encore été interrogé à son sujet, selon la source proche du dossier.

«Cette pluralité met en lumière un mécanisme d'emprise et de toute-puissance», ciblant des femmes «particulièrement vulnérables, en raison de leur jeune âge ou de traumatismes antérieurs», ont estimé les avocates des parties civiles, sollicitées par l'AFP. «Si d'autres jeunes femmes se reconnaissent dans les faits aujourd'hui dénoncés, elles savent désormais que la justice est prête à les écouter», ont relevé Emma Eliakim et Missiva Chermak Felonneau.

L'une des plaignantes accuse Tsew the Kid de l'avoir, en décembre 2023, pénétrée analement avec un objet, alors qu'elle était sous l'emprise de la plante hallucinogène Salvia. Mais le suspect a assuré à la juge avoir veillé sur la jeune femme droguée «en tant que gardien sobre et bienveillant».

Une deuxième reproche à l'artiste de lui avoir imposé, en 2020, des pénétrations vaginales. Elle avait 18 ans, lui 24. «Je t'ai trahie, j'ai abusé de ta confiance, je n'ai pas su te comprendre et le premier rapport qu'on a eu je me rends compte maintenant qu'il n'était pas consenti», lui a même écrit le chanteur dans une lettre, après la relation.

«Consenti»

Toutefois, Tsew the Kid reste formel: «Je suis sûr à 100% que c'était consenti sur le coup.» «On était d'accord tous les deux, il y a eu des bisous», poursuit-il. «Vous savez que le fait de s'embrasser ne veut pas dire qu'on veut aller jusqu'au bout», lui rétorque la magistrate. Une troisième décrit un viol avec violence en août 2024.

Une quatrième, s'étant vu prescrire 30 jours d'interruption totale de travail (ITT) pour stress post-traumatique, dénonce des violences, dont deux tentatives d'étranglement. Contacté par l'AFP, le conseil du chanteur, Jean-Eloi de Brunhoff, a appelé «à la prudence» sur ce dossier relatif à des «relations sentimentales éphémères ou un peu plus longues».

L'artiste «se tient sereinement à la disposition de la justice (...) pour que la vérité soit faite, tout en continuant de se concentrer sur sa musique», a-t-il affirmé.