Un adolescent de 17 ans est décédé jeudi à Troyes après avoir été poignardé. Cinq jeunes, dont deux mineurs, sont en garde à vue pour un possible règlement de comptes.

AFP Agence France-Presse

Un jeune de 17 ans est mort jeudi après avoir été poignardé dans le centre de Troyes, et cinq autres jeunes ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre, a indiqué le parquet, évoquant un possible règlement de comptes.

La victime a été retrouvée mercredi vers 23h «sur la voie publique en centre-ville de Troyes» très grièvement blessée, avec «trois plaies au niveau de l'abdomen et une plaie au bras», a précisé le parquet dans un communiqué. Hospitalisé, il est décédé jeudi.

Les policiers ont interpellé le soir-même cinq personnes, dont deux mineurs âgés de 17 ans, qui ont tous été placés en garde à vue. Les premières investigations laissent «à penser que les faits sont intervenus dans le cadre d'un règlement de comptes entre la victime et l'un des mis en cause, qui serait l'auteur des coups de couteau», précise la procureure de la République dans le communiqué.