Un train a percuté une voiture vendredi à un passage à niveau près de Toulouse, causant la mort du conducteur, un homme de 32 ans. La circulation sur l'axe Toulouse-Narbonne reste suspendue.

Un conducteur perd la vie après une collision avec un train vers Toulouse

Un conducteur perd la vie après une collision avec un train vers Toulouse

AFP Agence France-Presse

Un train express régional (TER) a percuté vendredi un véhicule à un passage à niveau à proximité de Toulouse, causant la mort de l'automobiliste, ont indiqué la SNCF et le parquet de Toulouse.

«Le conducteur de la voiture, seul à bord, aurait forcé la barrière (du passage à niveau) selon deux témoins», a précisé le procureur de la République David Charmatz, contacté par l'AFP. Le conducteur, un homme de 32 ans, a été déclaré décédé sur place par un médecin après une tentative de réanimation cardio-pulmonaire, selon le Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne (SDIS 31).

L'accident s'est produit vers 11h30 entre Escalquens et Belberaud, deux communes situées à une dizaine de kilomètres au sud-est de Toulouse.

Circulation interrompue

Le train transportait 111 passagers et 5 agents SNCF. Parmi les 116 personnes impliquées, une seule a été prise en charge pour un léger malaise, selon le SDIS. L'ensemble des passagers a été évacué en bus vers la gare la plus proche.

«Juste après le départ de (la gare de) Toulouse Matabiau, notre train s'est arrêté en pleine voie et on nous a signalé 10 minutes après qu'un TER avait percuté une voiture à un passage à niveau quatre kilomètres devant nous», a raconté à l'AFP Aude Sempey, 31 ans, passagère d'un train bloqué derrière le TER accidenté.

La circulation est toujours interrompue dans les deux sens sur l'axe Toulouse-Narbonne, le temps de l'évacuation de la victime et du véhicule accidenté.TOu