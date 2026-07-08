Le patron de Telegram interrogé durant six heures à Paris

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a été interrogé mercredi à Paris pendant plus de six heures. La justice française l'accuse de ne pas empêcher l'usage criminel de sa messagerie par certains utilisateurs.

AFP Agence France-Presse

Le fondateur et patron de Telegram Pavel Durov a été interrogé pendant plus de six heures mercredi par les juges d'instruction chargés des investigations sur la complicité éventuelle de sa messagerie avec des agissements criminels, a appris l'AFP de source proche du dossier.

«Près de deux ans après la mise en examen de Pavel Durov, il n'existe toujours aucun élément venant établir le bien-fondé des accusations», ont estimé auprès de l'AFP ses avocats à l'issue de l'interrogatoire. «Des recours ont été déposés en France et devant les juridictions européennes», ont indiqué Mes Christophe Ingrain, Robin Binsard et Guillaume Martine.

Meilleure collaboration

Pavel Durov, pantalon, pull à capuche et baskets noirs, était arrivé vers 10H00 au tribunal judiciaire de Paris, avait pu constater un journaliste de l'AFP. Selon une source proche du dossier, il s'agissait de son quatrième interrogatoire depuis sa mise en examen en 2024 pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée et son placement sous contrôle judiciaire. La justice française reproche à l'entrepreneur milliardaire, né en Russie et détenteur des passeports français et émirati, de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés, notamment par une absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs.

En décembre 2024, il avait assuré aux juges ne pas avoir créé Telegram en 2013 avec son frère «pour les criminels» mais leur présence, «une fraction minime», «a aussi augmenté», avait-il admis. Depuis son interpellation fin août 2024 à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis au nord de Paris, les autorités judiciaires constatent une meilleure collaboration de Telegram, ont rapporté à l'AFP des acteurs de la criminalité organisée. «La seule chose qui a changé après la mise en garde à vue de Pavel Durov en France, est que les autorités françaises ont commencé à adresser correctement leurs demandes judiciaires à Telegram», a assuré à l'AFP la plateforme mercredi.

Le parquet de Paris s'est illustré ces dernières années dans la lutte contre l'impunité des géants du web. Outre Telegram, il a déjà ouvert des investigations autour de X (ex-Twitter), de la plateforme de livestreaming Kick ou encore de l'application de vidéos TikTok. Pavel Durov lui-même apportait son soutien à Elon Musk, patron de X, désormais visé par une information judiciaire sur des soupçons de complicité de diffusion d'images pédopornographiques, entre autres. Il estimait, en avril, que «la France de Macron perd(ait) en légitimité en instrumentalisant les enquêtes pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée».