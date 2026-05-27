Les Français achètent de moins en moins de tabac légal

En 2025, les ventes légales de tabac en France ont chuté de 8,2% par rapport à 2024, atteignant 30'165 tonnes, selon l'OFDT. Le tabagisme quotidien atteint un niveau historiquement bas, touchant moins d'un adulte sur cinq.

AFP Agence France-Presse

La baisse des ventes légales de tabac s'est poursuivie en 2025 en France, relève mercredi l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans un contexte de tabagisme à «des niveaux toujours plus bas».

Les volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes, qui ont l'exclusivité de la vente sur le territoire français, ont «diminué de 8,2% par rapport à 2024», indique l'OFDT dans son rapport annuel sur le sujet. Les départements frontaliers français sont toutefois moins concernés par cette baisse que les années précédentes. La Belgique et le Luxembourg ont notamment mené des hausses de taxes significatives, ce qui a réduit l'avantage fiscal qui attirait les fumeurs français sur leurs territoires.

Les ventes totales en métropole dans le réseau des buralistes s'élèvent à 30.165 tonnes en 2025, après 32'846 tonnes l'année précédente. Si les ventes de ventes de cigarettes et de tabac à rouler baissent en 2025 par rapport à l'année précédente, celles des narguilé, tabac à pipe, blunts ou autres tabac à fumer grimpe.

Inférieur à 5%

Autre constat dressé par l'OFDT: la France fume moins. Moins d'un adulte de 18 à 75 ans sur cinq disait fumer quotidiennement en 2024, soit «la prévalence la plus faible jamais enregistrée depuis 2000», souligne l'OFDT dans son bilan. Cette tendance se retrouve chez les jeunes. Alors qu'en 2010 30,8% des lycéens fumaient tous les jours, la proportion chutait à 5,6% en 2024. En revanche, l'usage quotidien de la cigarette électronique parmi les lycéens poursuit sa progression.

«La France fait dorénavant partie de la dizaine de pays, principalement nordiques, dont le niveau de tabagisme quotidien est inférieur à 5%», relève l'OFDT. Cela s'accompagne d'une hausse des ventes de traitements nicotiniques de substitution en pharmacie.

Les volumes de tabac vendus renvoient à trois catégories: les ventes légales chez les buralistes, les ventes légales à l'étranger ou en duty free, et celles illégales. Seules les premières font l'objet d'un suivi régulier par la déclaration aux douanes des livraisons aux débitants de al métropole, rappelle l'OFDT. La France reste une destination privilégiée pour le tabac de contrebande, en tant que marché de consommation finale mais aussi en tant que pays de transit vers l'Irlande et le Royaume-Uni.