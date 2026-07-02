M6 lâche le réseau d'agences immobilières de Stéphane Plaza

AFP Agence France-Presse
Le groupe M6 a annoncé jeudi que, d'ici la fin du mois de juillet, il ne serait plus actionnaire du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier, qui sera alors détenu entièrement par l'agent immobilier et ancien animateur de télévision Stéphane Plaza, jugé en appel pour violences conjugales.
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Dans un communiqué transmis à l'AFP, les actionnaires de la société de franchise annoncent «séparer les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue en deux sociétés indépendantes, avec des gouvernances et des actionnariats distincts». Le procès en appel de Stéphane Plaza, condamné en première instance à un an de prison avec sursis, s'est achevé mercredi. La décision sera rendue le 18 septembre.