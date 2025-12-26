Une avalanche blesse gravement deux skieurs en Haute-Savoie

Une avalanche a blessé six skieurs, dont deux grièvement, vendredi à La Plagne (Savoie). Les victimes évoluaient hors piste sur la face nord du sommet de Bellecôte, à 2500 mètres d'altitude.

AFP Agence France-Presse

Deux skieurs ont été grièvement blessés et quatre autres plus légèrement vendredi dans une avalanche alors qu'ils évoluaient hors piste sur le domaine de la station de La Plagne (Savoie), ont indiqué les gendarmes.

L'avalanche a surpris les six skieurs peu avant 12H00 sur la face nord du sommet de Bellecôte, à 2500 m d'altitude, dans la vallée de la Tarentaise, a précisé à l'AFP le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de la Savoie, confirmant une information d'Ici Pays de Savoie.

A l'arrivée des secours, un homme de 60 ans était «en arrêt cardio-respiratoire» et a pu être ranimé, tandis qu'une femme de 50 ans a été dégagée «polytraumatisée», ont-ils ajouté. Les deux ont été héliportés vers le centre hospitalier de Grenoble.

Appel à la prudence

Un skieur «partiellement enseveli et qui s'est dégagé de lui-même», et un autre qui a glissé sur «une centaine de mètres au-dessus de l'avalanche», ont été légèrement blessés, et deux autres ont été choqués, selon le PGHM.

Plus d'une dizaine de secouristes, dont deux médecins, un maître-chien et sept pisteurs, ont été participé aux opérations de sauvetage, selon la même source.

Le domaine de la station de La Plagne se trouve dans le massif de la Haute-Tarentaise, qui est classée 2 (limité) sur 5 pour le risque d'avalanche au-dessus de 2100 m d'altitude, selon le dernier bulletin montagne de Météo-France.

«Ce n'est pas parce que le risque avalanche est faible qu'il est nul. (...) On a du vent quotidiennement depuis une dizaine de jours», une situation pouvant provoquer une avalanche de plaques, a encore souligné le PGHM, qui appelle le public à la prudence. Le massif voisin de la Haute-Maurienne est le seul des Alpes du Nord a être classé au niveau 4 (fort) au dessus de 2100 m, selon Météo-France.