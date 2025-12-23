Météo-France maintient mardi l’Hérault en vigilance rouge en raison de crues exceptionnelles provoquées la veille par de fortes pluies désormais en recul. Trois autres départements restent placés en vigilance orange.

AFP Agence France-Presse

Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles, survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo-France.

Le Tarn, l'Aveyron et la Lozère sont eux placés en vigilance orange pour les crues, d'après le dernier bulletin de Météo-France à 06H00. «Une crue exceptionnelle est en cours de propagation sur l'Hérault aval (34) et génère toujours des débordements très dommageables ce mardi dans le secteur d'Agde», indique Vigicrues dans son dernier bulletin publié vers 06H00.

Crues exceptionnelles

Dans cette zone, l'eau est montée lundi à la mi-journée, noyant en partie les promenades longeant le fleuve de part et d'autre du pont menant au coeur historique de la ville d'Agde, a constaté un journaliste de l'AFP.

De tels niveaux de crue, jusqu'à 3,57 mètres lundi soir, n'avaient pas été enregistrés à la station d'Agde depuis les crues de «novembre 1994 et décembre 1995», d'après Vigicrues. Le pic de la crue a été atteint vers 20H00 lundi et la montée des eaux «est en cours de stabilisation», indique Vigicrues.

Les précipitations «commencent à nettement s'atténuer sur l'ensemble des secteurs déjà affectés» et «ne devraient plus générer de nouvelles reprises de crues sur les cours d'eau en vigilance», a noté Vigicrues.

Niveau maximum

La vigilance orange pluie-inondation a été levée sur tous les départements, y compris l'Hérault, où «les pluies qui vont persister sont désormais d'une intensité ne relevant plus du niveau orange», indique Météo-France dans son dernier bulletin de 06H00.

Or «l'Hérault aval reste en vigilance rouge en raison des débordements très dommageables en cours ce mardi, les niveaux vont rester globalement stables une partie de la journée», poursuit Vigicrues.

Météo-France prévoit de maintenir l'Hérault au niveau maximum d'alerte (rouge) pour la journée de mercredi. La neige est aussi présente dans les départements du Sud mardi: l'Aveyron est placé en vigilance orange neige-verglas jusqu'à 10H00, et jusqu'à 12H00 pour le Tarn, indique Météo-France.



