Un homme déjà condamné pour agression sexuelle a été interpellé dans les Bouches-du-Rhône après avoir commandé une poupée sexuelle «pédopornographique» en Chine. Cette affaire survient en plein scandale sur la vente de poupées similaires par des plateformes chinoises.

Il commande une poupée sexuelle sur Shein et se fait arrêter

Un homme a été interpellé dans les Bouches-du-Rhône après avoir commandé une poupée sexuelle «pédopornographique» en Chine. Photo: AFP

Un homme, déjà condamné pour agression sexuelle, a été interpellé après avoir commandé en Chine une poupée sexuelle «pédopornographique», a indiqué mercredi le parquet d'Aix-en-Provence, confirmant une information du Parisien.

Ce sont les employés d'une société de livraison qui ont alerté la gendarmerie de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) «après la découverte, dans un colis en provenance de Chine, d'une poupée à caractère pédopornographique», a précisé le parquet dans un communiqué.

La gendarmerie a confirmé de son côté avoir interpellé et placé en garde à vue le destinataire du colis, qui a été déféré mercredi au parquet. L'homme a «antérieurement été condamné pour des faits d'agression sexuelle (et a) reconn(u) avoir commandé cette poupée à des fins sexuelles», indique encore le parquet. Il va recevoir une «convocation à délai différé devant le tribunal correctionnel» et le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire.

Shein et AliExpress dans la tourmente

Cette annonce intervient en plein scandale sur la vente de ces poupées sexuelles d'apparence enfantine vendues par les plateformes chinoises Shein et AliExpress, sur lesquelles le parquet de Paris a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête. Shein est au cœur de cette tempête qui coïncide avec l'ouverture de son premier magasin physique mercredi à Paris.

Le colis intercepté dans les Bouches-du-Rhône n'était pas un colis Shein, a précisé à l'AFP le procureur d'Aix, Jean-Luc Blachon. Ces poupées tombent sous le coup de délit de «diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique», passible de cinq ans d'emprisonnement et 75'000 euros d'amende.