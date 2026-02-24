Malgré les scandales, Shein étend ses boutiques en France

Shein, géant de la mode, annonce l'ouverture mercredi de cinq boutiques en province avec le BHV. Ce partenariat intervient après des scandales liés à son site et une enquête européenne.

AFP Agence France-Presse

Initialement prévues pour fin 2025, des boutiques de Shein ouvriront mercredi en France dans cinq magasins BHV en province, a annoncé mardi à l'AFP la plateforme asiatique de mode ultra-éphémère, dont l'installation en novembre à Paris avait coïncidé avec le scandale de la découverte de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes sur une partie de son site.

Les boutiques ouvriront «de manière progressive», ont indiqué Shein et la SGM, –exploitante du BHV –, à Limoges (centre), Angers (ouest), Dijon et Grenoble (sud-est) et Reims (est). Ces ouvertures découlent d'un partenariat dévoilé en octobre par la SGM et Shein, géant de la vente en ligne régulièrement accusé de concurrence déloyale et de pollution environnementale.

Mi-novembre la SGM avait annoncé le report des ouvertures en région, en pleine tempête médiatique après la découverte de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes et d'armes de catégorie A sur la section du site de Shein dédiée aux vendeurs tiers. Le co-fondateur de la SGM Frédéric Merlin avait invoqué la nécessité d'"adapter l'offre» et la «politique de prix» pour ne pas «frustrer les clients», dix jours après l'inauguration d'un magasin Shein physique et pérenne, le premier au monde, au BHV Marais, au coeur de Paris.

Les autorités françaises ont pris depuis lors de multiples initiatives contre la plateforme, fondée en Chine en 2012, mais désormais basée à Singapour. Après avoir échoué à obtenir une interdiction totale du site, l'Etat français a demandé à la justice, qui doit se prononcer sur cette requête le 19 mars, de bloquer sa section de place de marché dédiée aux vendeurs tiers, ou «marketplace».

Des résultats décevants à Paris

L'Union européenne a de son côté ouvert une enquête la semaine dernière contre Shein dans l'affaire des poupées sexuelles d'apparence enfantine, soupçonnant la plateforme d'avoir commis plusieurs infractions à ses règles qui pourraient lui valoir de fortes amendes.

Dans un premier temps, l'offre en province, essentiellement «hivernale», sera «sensiblement identique» dans les BHV concernés, a précisé à l'AFP le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat. A Paris, l'«expérimentation» n'a pas encore porté ses fruits, a reconnu en janvier Frédéric Merlin au Sénat. Les clients ont notamment eu «l'impression» d'y trouver des prix plus élevés qu'en ligne, à tort, selon Quentin Ruffat.

Le partenariat de Shein avec le BHV a suscité une levée de boucliers parmi les commerçants et une partie de la classe politique. Une centaine de marques (Guerlain, Dior, Sandro, etc) ont quitté le grand magasin parisien, protestant contre Shein ou des retards de paiements.







