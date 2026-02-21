Un nourrisson de six semaines enlevé jeudi à Epinay-sur-Seine a été retrouvé vivant samedi à Lille. L'alerte enlèvement est levée, mais ses frères et sœurs, Nael et Eline, restent introuvables.

AFP Agence France-Presse

Le nourrisson de six semaines enlevé jeudi à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) par ses parents a été retrouvé vivant samedi, après avoir été déposé dans un hôpital de Lille, a annoncé le procureur de Bobigny, précisant que les recherches se poursuivent pour retrouver son frère et sa soeur.

La petite Dalia, qui souffre d'une cardiopathie nécessitant des soins, a été retrouvée vivante à 16H05 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille samedi après-midi, déposée «par une femme non identifiée au visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical», a précisé Eric Mathais dans un communiqué. L'alerte enlèvement a été levée, mais les recherches continuent pour localiser Nael, 18 mois, et Eline, 2 ans et demi, a ajouté le procureur.