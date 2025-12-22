Un mois après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a été aperçu en Guadeloupe, où il séjourne avec sa famille. L’ancien président reste dans le cadre de son contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter le territoire national.

Quelques jours de repos en Guadeloupe… alors qu’il demeure sous contrôle judiciaire. Un mois après sa sortie de la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy est arrivé vendredi 19 décembre sur l’île pour une semaine de vacances, en compagnie de son épouse Carla Bruni-Sarkozy et de leur fille Giulia et d’un agent de sécurité, rapporte Guadeloupe La Première.

Selon RTL, l’ancien chef de l’Etat, visé par plusieurs condamnations et procédures, n’aurait formulé aucune demande particulière ni reçu d’autorisation de la Cour d’appel pour ce déplacement. Son contrôle judiciaire lui interdit de quitter le territoire national, mais il reste dans les règles: la Guadeloupe est un département français d’outre-mer. D’autres médias affirment toutefois qu’une autorisation spéciale lui aurait été accordée.

Plusieurs habitants l’ont aperçu en train de courir à l’aube. Le séjour reste non officiel, même si certains élus locaux prévoiraient de le rencontrer dans les prochains jours.

Sous haute surveillance

Ses démêlés judiciaires sont loin d’être clos. Après 21 jours de détention provisoire, Nicolas Sarkozy avait été libéré le 10 novembre. Sous-contrôle judiciaire, il doit respecter une interdiction de contact avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle, une décision dont il a fait appel. Autre dossier: le 26 novembre, sa condamnation à un an de prison dans l’affaire Bygmalion a été rendue définitive.