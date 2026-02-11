Les autorités françaises ont signalé trois décès de bébés ayant consommé des laits infantiles rappelés depuis décembre. A ce jour, aucun lien de cause à effet n'est établi. Une enquête judiciaire est en cours.

AFP Agence France-Presse

Les autorités sanitaires françaises recensent désormais trois décès de bébés ayant consommé du lait infantile concerné par la récente vague de rappels dans le pays, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, en soulignant qu'aucun lien de cause à effet n'était établi à ce stade.

«Au 11/02/2026, trois signalements de décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités sanitaires françaises chez des enfants pour lesquels la consommation de laits infantiles concernés par les retraits-rappels a été rapportée», annonce le ministère sur son site. «A ce jour, aucun caractère d'imputabilité n'a été établi scientifiquement», rappelle-t-il. «Des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces signalements.»

Une affaire depuis mi-décembre

Par ailleurs, 14 hospitalisations ont été recensées chez des nourrissons ayant certainement ou peut-être consommé des laits concernés. Le chiffre était jusqu'alors de 11, là encore aucun lien n'étant encore avéré. Cette annonce «confirme que la crise sanitaire est loin d'être maîtrisée», a réagi l'Association pour la santé des enfants dans un communiqué. Elle demande «le retrait et le rappel immédiats de tous les laits infantiles fabriqués depuis 2025 avec de l'ARA (NDLR : huile riche en acide arachidonique, à l'origine de la présence potentielle de céréulide) fourni par le fournisseur mis en cause, indépendamment du taux de céréulide détecté».

L'affaire des laits infantiles dure depuis mi-décembre. Après un premier rappel par Nestlé de dizaines de lots de laits infantiles dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, une cascade de rappels similaires a eu lieu dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi par des plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

Les autorités européennes ont, début février, abaissé les seuils tolérés de céréulide, provoquant une nouvelle vague de rappels alors que cette toxine peut causer des vomissements parfois dangereux chez un nourrisson. Une enquête sanitaire est en cours en France pour déterminer si les décès peuvent être attribués aux laits consommés. Ses résultats sont encore attendus.

L'ONG Foodwatch et plusieurs familles ont, par ailleurs, intenté une action en justice contre l'Etat et les fabricants, accusés d'avoir trop tardé à mener les rappels et informer le public sur le sujet. La France est le seul pays européen à avoir enregistré des décès après une consommation avérée des laits concernés. D'autres pays ont, en revanche, signalé plusieurs hospitalisations dont notamment une trentaine au Royaume-Uni, toujours sans lien établi de cause à effet.



