Claude Malhuret est sénateur de l'Allier, dans le centre de la France. Ancien patron de Médecins sans frontières, ce parlementaire a une spécialité: ses discours ciselés. Trump et Musk viennent d'en faire les frais. Aux Etats-Unis, la vidéo tourne en boucle.

Qui est ce sénateur français qui exaspère Donald Trump et Elon Musk?

1/5 Le sénateur Claude Malhuret est élu de l'Allier depuis 2014. Photo: imago/IP3press

Richard Werly Journaliste Blick

Il est en passe de devenir le sénateur français le plus connu aux Etats-Unis. Et le plus détesté par Donald Trump et Elon Musk. Du haut de ses 75 ans, Claude Malhuret n’est pourtant pas une figure incontournable de la vie politique française.

Le poids du sénateur de l’Allier, département du centre de la France situé à deux heures et demi de route de Genève, se mesure surtout à l’impact de ses discours. Et à sa prose ciselée, ou assassine, dès qu’il s’agit de dire leurs quatre vérités à Emmanuel Macron, aux Gilets Jaunes… ou au président des Etats-Unis. Dans sa dernière sortie, lors d’un débat sur l’Ukraine au Sénat français le 5 septembre, Claude Malhuret a comparé Trump à Néron et l'a traité «d’Empereur incendiaire», en référence au Romain dégénéré (54-68 après JC). Elon Musk, lui, est, sous sa plume, «un bouffon sous kétamine».

Les raisons du succès

Le mieux, pour comprendre les raisons du succès de Claude Malhuret dans les médias et sur les réseaux sociaux, est de regarder ses interventions au Sénat, où cet ancien maire de Vichy préside le groupe des «Indépendants, République et Territoire», classé à droite. Des discours qui, à chaque fois, sont écrits avec la verve d’un «Tonton flingueur» de Michel Audiard, fameux dialoguiste des films français populaires des années 60.

Mais la force de Claude Malhuret ne se résume pas à quelques bonnes formules. L’intéressé connaît ses sujets. Sa ville de Vichy fut, durant la Seconde Guerre mondiale, la capitale de l’État français du maréchal Pétain, où la Suisse avait d'ailleurs un ambassadeur: Walter Stücki. Le politicien français connaît donc bien les problèmes des territoires ruraux et du déclassement vécu par leur population.

«Trump respire l’autocratie»

Côté relations internationales, il est aussi bien équipé. Docteur de profession, il fut président de Médecins sans frontières. Ce qui lui valut d’être Secrétaire d’Etat chargé des droits de l’homme entre 1986 et 1988 lors de la première cohabitation entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Le sénateur était alors très libéral et antisoviétique, proche du défunt ministre François Léotard.

Et Trump dans tout ça? Pour Claude Malhuret, longtemps ardent défenseur de l’Alliance atlantique (l’OTAN), la coupe est pleine. Ce président américain n’incarne plus les «valeurs» occidentales qui justifiaient l’attachement de l’Europe aux Etats-Unis. Le qualifier de «Néron» revient à cibler d’abord les excès de l’ancien promoteur immobilier, dans son mobilier doré de Mar-a-Lago ou de la Trump Tower.

«Trump respire l’autocratie. Ses partisans peuvent dire ce qu’ils veulent: cet homme n’a jamais cru en la démocratie. Il ne croit qu’au pouvoir des hommes forts» avait-il expliqué en début d’année à Blick lors d’un échange sur un plateau de télévision. Et d’ajouter: «Trump raisonne en termes impériaux. Il ne s’en cache pas. Mais quelle est la colonne vertébrale de son empire? Il n’y en a qu’une seule: lui, sa famille, son clan, tout cela soudé par l’appât du gain».

La kétamine d'Elon Musk

Et la référence à la kétamine pour Musk? L’affaire est publique: l’homme le plus riche du monde a plusieurs fois admis prendre de la Kétamine, ce médicament auquel le média américain «The Atlantic» vient de consacrer une enquête passionnante: «La consommation excessive de cette drogue peut donner à chacun l’impression de dominer le monde […] Or, Musk a déclaré qu’il utilisait régulièrement de la kétamine, si bien que depuis quelques années, les spéculations du public se poursuivent sur la quantité qu’il prend, sur le fait qu’il soit actuellement sous l’emprise de la kétamine ou sur la manière dont elle pourrait affecter son comportement».

Maintenant que sa vidéo sous-titrée en anglais circule sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis, Claude Malhuret peut se féliciter d’avoir tapé juste. «Je cherche, dans mes discours, à réveiller tous ceux qui préfèrent ne plus penser. Mon propos est de leur dire: regardez les faits». Avec la volonté, aussi, de réhabiliter le poids de la parole parlementaire dans un pays comme la France, traditionnellement dominé par l’exécutif.

A l’époque de la contestation sociale des Gilets jaunes, cet élu provincial avait dénoncé les contre-vérités entonnées par les manifestants. Puis il s’était attaqué aux arguments fallacieux des antivax lors de la pandémie de Covid-19. Sa consécration? Que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, soit interpellé par son discours. «Mais sait-elle seulement qui est Néron?» a-t-il ironisé à la radio française il y a quelques jours.