A Rennes, le corps d’un garçon de 12 ans a été trouvé dimanche avec une serviette serrée autour du cou. Un adolescent de 16 ans a été interpellé lundi, selon le procureur de la République.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 16 ans a été interpellé lundi et des plongeurs sondent la rivière proche du lieu des faits: au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée «nouée très serrée autour de son cou», les investigations se poursuivent.

L'interpellation de l'adolescent a eu lieu lundi matin à Rennes, a indiqué aux médias, sans apporter davantage de précisions dans l'immédiat, le procureur de la République de la ville Frédéric Teillet, confirmant une information du Parisien.

Le corps de l'enfant de 12 ans a été retrouvé dimanche vers 17h dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, non loin du centre-ville. Selon une source policière, l'alerte a été donnée après qu'un pêcheur a entendu les cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police.

«C'est le désarroi le plus complet»

Lundi matin, de nombreux policiers étaient toujours présents sur les lieux, des rubalises bloquant l'accès à l'endroit où le garçon a été retrouvé. De nombreuses voitures de police empruntaient cette rue dans une ville écrasée par une chaleur inhabituelle.

Des pompiers plongeurs en combinaison étanche ont inspecté la rivière à la recherche d'indices, sous le regard de policiers, a constaté un journaliste de l'AFP.

A quelques mètres de là, rue Dupont des loges, de rares passants commentent le fait divers qui secoue la capitale bretonne. «C'est le désarroi le plus complet, un enfant d'une dizaine d'années... c'est à peine croyable», se désole Stéphane, 57 ans, parti acheter le quotidien régional Ouest-France pour en savoir plus sur le drame.

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A proximité immédiate du lieu de découverte du corps, un habitant repeint les grilles de sa maison. Le quartier, plutôt cossu, est appelé par les Rennais «la petite Californie», explique Amaury, artisan âgé de 49 ans, qui préfère ne pas donner son nom de famille.

Hypothèses

«Il y a un campement de marginaux juste à côté, quand on a entendu les pompiers et les policiers hier on s'est dit que l'un était tombé dans la Vilaine», dit-il. «Puis on a appris ce qu'il s'est passé et des policiers sont venus nous interroger. Est-ce que c'est un jeu d'ados débiles qui a mal tourné ou un tordu qui l'a agressé?», s'interroge-t-il, résumant les deux hypothèses fréquemment entendues par des riverains interrogés par l'AFP.

En attendant d'avoir des réponses sur les circonstances exactes du drame, son épouse a demandé à l'un de ses enfants de ne plus partir pêcher dans les environs.

De l'autre côté de la rive, de nombreux journalistes interrogeaient de rares promeneurs et filmaient les plongeurs. «Un quartier tranquille? Bof... Il y a ceux qui dorment dehors et il y a un centre de désintoxication pas loin, non ce n'est pas 'secure'», relève Daniel Enocq, 63 ans, concierge, qui lui-même lance souvent sa canne à pêche pour trouver un gardon ou une perche à l'endroit même où le corps a été retrouvé.

Il rappelle également qu'une septuagénaire a été tuée à son domicile en mars 2025 dans un immeuble situé juste à côté. Un quadragénaire a été mis en examen pour viol et meurtre dans cette affaire. «C'est un drame. Ma petite idée, c'est que c'est une histoire de gamins entre eux», estime-t-il.

Une femme de 29 ans, qui a requis l'anonymat, a été «complètement surprise» quand elle a appris la nouvelle. «Je suis mère de deux enfants de six et trois ans, on se dit que ça pourrait être les nôtres», dit-elle, en poussant sa fille dans une poussette.