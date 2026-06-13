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Une enquête est ouverte
Une ado aurait été poignardée 12 fois par son ex petit-ami à Reims

Une adolescente de 17 ans a été grièvement blessée vendredi soir à Reims après avoir reçu 12 coups de couteau. Son ex-petit ami angolais de 28 ans a été interpellé. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte.
Publié: il y a 46 minutes
Des policiers montent la garde devant la cathédrale Notre-Dame de Reims, le 30 octobre 2020. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une adolescente de 17 ans a été très grièvement blessée de 12 coups de couteau vendredi soir à Reims, et son ex-petit ami, âgé de 28 ans, a été interpellé, a appris l'AFP samedi auprès du procureur.

Le pronostic vital de la jeune fille était toujours engagé samedi en début de soirée, a fait savoir le procureur de Reims, François Schneider, confirmant une information du quotidien local L'Union.

Le mobile serait la séparation

Les faits sont survenus aux alentours de 20H40 vendredi, a appris l'AFP auprès d'une source policière. La victime est de nationalité congolaise et son ex-petit ami est angolais, a précisé le procureur. Ce dernier était toujours en garde à vue samedi soir.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, a ajouté le magistrat, précisant que «le mobile semble être la séparation».

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Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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