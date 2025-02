Le PS français tiendra son Congrès en juin, avec Olivier Faure candidat à sa réélection comme Premier secrétaire. Il vise à «retrouver la gauche» et les électeurs, malgré les divisions internes sur l'alliance avec La France insoumise.

Olivier Faure est à la tête de sa formation politique depuis 7 ans. Photo: AFP





Le Premier secrétaire du Parti socialiste a annoncé dimanche la tenue d'un Congrès du PS au mois de juin, et qu'il se présenterait à sa succession. Olivier Faure est à la tête de sa formation politique depuis 7 ans.

«Je souhaite qu'au premier semestre, nous puissions en terminer avec ce congrès et que nous puissions bien trancher la ligne», a-t-il déclaré sur le plateau de France 3, assurant avoir informé les «chefs» des différentes sensibilités du parti que «ce sera en juin». «Je serai candidat à ma propre succession parce que je souhaite aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris et permettre de retrouver la gauche, retrouver les électrices et les électeurs qui nous ont fait défaut», a ajouté celui qui est contesté en interne par une ligne souhaitant la rupture définitive avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Pas la volonté des socialistes

Interrogé sur la demande de l'ancien président François Hollande de laisser la place, il a répondu que ce dernier souhaitait «le renouvellement en revenant lui même, se proposant pour être la nouvelle tête du Parti socialiste», qu'il a déjà dirigé pendant dix ans. «Je crois que ce n'est pas tout à fait ce que nous avons entrepris depuis sept ans et je ne crois pas que ce soit aussi la volonté des socialistes», a ajouté Olivier Faure. Lors du dernier congrès, à Marseille début 2023, les résultats de son élection comme Premier secrétaire avaient été contestés par son concurrent, Nicolas Mayer-Rossignol. Finalement, ce dernier, partisan d'une ligne anti-LFI, avait été nommé Premier secrétaire délégué.