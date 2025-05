Le cerveau de l'opération Aomar Aït Khedache ne purgera cependant pas sa peine en prison. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La cour d'assises de Paris a condamné vendredi les «papys braqueurs» de la star américaine Kim Kardashian à des peines allant jusqu'à huit ans de prison dont trois ferme, pour le cerveau de l'opération Aomar Aït Khedache, qui ne purgera cependant pas sa peine en prison. La cour a décidé d'une confusion de peine avec une précédente condamnation à cinq ans de prison dans son cas, ce qui signifie qu'il ne retournera pas en détention, comme aucun autre des accusés, tous condamnés à des peines largement inférieures à celles réclamées mercredi par l'accusation.

La cour a en outre acquitté deux hommes accusés d'être les «taupes» ayant fourni de précieuses informations sur l'agenda de la reine des influenceuses. «Les peines sont assez peu sévères, elles ont été pensées à distance de cet évènement grave qui a marqué les parties civiles et j'entends que vous entendiez, vous avez fait du mal», a déclaré le président David De Pas en s'adressant aux accusés.

Le cerveau ne purgera pas sa peine en prison

La cour d'assises a pris en compte «le temps écoulé» et le fait que «aucun d'entre vous n'a fait parler de lui durant ces neuf années». Mais aussi, «comment ne pas le voir, comment ne pas l'entendre, l'état de santé des principaux protagonistes interdit éthiquement d'incarcérer quiconque et de fait, il aurait été injuste de vous conduire en prison ce soir», a-t-il ajouté. Aomar Aït Khedache, 69 ans, a été reconnu coupable d'avoir été le «cerveau» de ce braquage record à 9 millions d'euros de bijoux qui s'est déroulé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 pendant la Fashion Week.

Surnommé «Omar le Vieux» et aujourd'hui sourd et quasiment muet, il a suivi les quatre semaines d'audiences sur un écran où étaient retranscrits les débats. Didier Dubreucq ou «Yeux bleus», 69 ans également, qui jurait ne pas être le deuxième homme monté dans la chambre d'hôtel de Kim Kardashian, s'est vu infliger sept ans de prison dont deux ans ferme. Il était absent du délibéré - il suivait une chimiothérapie en marge du procès pour un cancer et a dû être hospitalisé il y a quelques jours.

Yunice Abbas, 71 ans et Marc-Alexandre Boyer, 35 ans, ont été sanctionnés de la même peine pour avoir fait le guet ce soir-là. Le premier a été opéré du coeur pendant sa détention provisoire et est atteint de la maladie de Parkinson. Le fils d'Aomar Aït Khedache, Harminy, a écopé de cinq ans dont un an ferme et Cathy Glotin, son ancienne compagne, de quatre ans de prison avec sursis. En dehors des deux acquittés, les deux derniers accusés ont été condamnés à une amende ou du sursis pour des délits connexes.