Les Républicains ont désigné Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle de 2027. Avec 73,8% des voix, il s'impose lors d'une consultation interne, écartant une primaire en juin.

Les adhérents des Républicains ont choisi dimanche de désigner le patron du parti Bruno Retailleau comme leur candidat à la présidentielle de 2027 par 73,8% des voix lors d'une consultation, écartant l'organisation d'une primaire interne en juin, a indiqué LR dans un communiqué.

La proposition d'une primaire fermée réservée exclusivement aux candidats LR n'a recueilli que 12,2% tandis que celle qui prévoyait de l'ouvrir aux sympathisants a fait à peine mieux (14%), a précisé le parti, soulignant que la participation a atteint 60,01%, soit près de 46'000 votants sur les quelque 76'000 adhérents appelés aux urnes.