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Près de 46'000 votants
Bruno Retailleau désigné candidat LR pour la présidentielle 2027

Les Républicains ont désigné Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle de 2027. Avec 73,8% des voix, il s'impose lors d'une consultation interne, écartant une primaire en juin.
Publié: il y a 12 minutes
Bruno Retailleau a été désigné par Les Républicains comme candidat à l’élection présidentielle de 2027.
Photo: AFP

Les adhérents des Républicains ont choisi dimanche de désigner le patron du parti Bruno Retailleau comme leur candidat à la présidentielle de 2027 par 73,8% des voix lors d'une consultation, écartant l'organisation d'une primaire interne en juin, a indiqué LR dans un communiqué.

La proposition d'une primaire fermée réservée exclusivement aux candidats LR n'a recueilli que 12,2% tandis que celle qui prévoyait de l'ouvrir aux sympathisants a fait à peine mieux (14%), a précisé le parti, soulignant que la participation a atteint 60,01%, soit près de 46'000 votants sur les quelque 76'000 adhérents appelés aux urnes.

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