Dahbia Benkired a été condamnée à la perpétuité réelle par la cour d'assises de Paris pour le meurtre de Lola Daviet, 12 ans. C'est la première femme à recevoir cette peine maximale en France.

La meurtrière de Lola condamnée à la «perpétuité réelle»

Dahbia Benkired est la première femme à écoper de cette peine maximale en France. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Dahbia Benkired, reconnue coupable du meurtre de Lola Daviet, 12 ans, après l'avoir violée et torturée, a été condamnée vendredi à la «perpétuité réelle» par la cour d'assises de Paris, devenant la première femme à écoper de cette peine maximale prévue par le code pénal.

La peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible avait été réclamée dans la matinée par l'avocat général, en soulignant la nécessité «d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social».

