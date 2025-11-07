Le ministre français du Commerce extérieur a alerté la Chine sur la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants par Shein. Cette pratique «inacceptable» a conduit à une procédure de suspension en France contre le géant du e-commerce.

La France s'inquiète après la vente sur Shein de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le ministre français du Commerce extérieur a indiqué vendredi avoir fait savoir aux autorités chinoises, «dans un esprit de coopération», que la vente par Shein de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants était «inacceptable».

Le géant asiatique du commerce en ligne est visé depuis mercredi par une procédure de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A.

«On est très inquiets»

En réaction, le groupe fondé en Chine mais basé à Singapour a suspendu «temporairement» les ventes réalisées sur son site français par des vendeurs tiers ainsi que les ventes des produits Shein ne relevant pas du secteur de l'habillement. En visite à Shanghai à l'occasion d'un salon consacré à l'importation, le ministre du Commerce extérieur Nicolas Forissier a déclaré avoir exposé la position de la France en personne au vice-ministre chinois du Commerce, Ling Ji.

«Il était important d'expliquer cela aux autorités chinoises dans un souci de coopération», a-t-il souligné auprès des journalistes. «J'étais là pour dire: attention, on est très inquiets parce que sur la plateforme Shein, on trouve des produits qui ne sont pas acceptables... Ça crée une émotion, vous devez en être conscients, très forte. Ça n'est pas acceptable.», a-t-il ajouté.

Aucun commentaire

Selon le ministre, l'entretien avec le responsable chinois «s'est très bien passé». «Je pense que notre interlocuteur a parfaitement compris le sens de la démarche qui était la mienne». Plus tard, le ministre français a estimé que «Shein doit garantir la sécurité de ses produits et la protection des mineurs», dans un message sur X.

Interrogée sur le sujet, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de commenter spécifiquement le dossier. «Par principe, le gouvernement chinois exige toujours des entreprises qu'elles opèrent conformément aux lois et réglementations et qu'elles assument leurs responsabilités sociales», a dit Mao Ning aux journalistes lors d'un point presse.

L'UE a dit jeudi partager les inquiétudes de la France à propos des produits illégaux vendus sur la plateforme Shein, assurant qu'elle prenait l'affaire «très au sérieux» et qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures contre la plateforme si nécessaire.