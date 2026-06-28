Un avion civil transportant des passagers pour un baptême de parachutisme s'est écrasé ce dimanche à Tomblaine, près de Nancy, dans l'est de la France. Onze personnes sont décédées.

AFP Agence France-Presse

Un avion civil s'est écrasé dimanche à Tomblaine près de Nancy, faisant onze morts, a annoncé le préfet de Meurthe-et-Moselle. Selon le journal «L'Est républicain», l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme.

Le préfet, Yves Séguy, qui s'est rendu sur place, a indiqué sur les réseaux sociaux avoir «décidé d'activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l'ensemble des services opérationnels afin d'assurer un suivi en temps réel de l'événement». Une conférence de presse est prévue à 13h en présence de représentants du parquet, de la police et du Samu. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans la journée.

La police a appelé sur le réseau social X à «éviter impérativement» le secteur de la rue Salvador Allende et de ne pas se rendre sur place «afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre».