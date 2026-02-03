Le parquet général a annoncé ce mardi à Paris qu'il demanderait des peines d’inéligibilité pour Marine Le Pen. En première instance, elle avait été condamnée à quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité.

Marine Le Pen face à de lourdes réquisitions en appel

Marine Le Pen face à de lourdes réquisitions en appel

AFP Agence France-Presse

«Nous allons vous demander de confirmer très largement la responsabilité pénale de première instance, et des peines d'inéligibilité seront bien entendu requises», ont prévenu mardi les deux représentants de l'accusation au début de leur réquisitoire au procès en appel à Paris du RN et de Marine Le Pen.

Leur réquisitoire, qui doit durer près de six heures, a commencé à 13h devant la cour d'appel de Paris. Marine Le Pen, qui joue sa candidature à la présidentielle de 2027, avait été condamnée en première instance à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, 100'000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.



