La cour d'appel de Lyon a refusé la remise en liberté de Frédéric Péchier, condamné en 2025 à la perpétuité pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Il reste en prison malgré son appel.

AFP Agence France-Presse

La justice a rejeté mardi à Lyon une nouvelle demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, qui a été condamné à la perpétuité pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans des cliniques de Besançon. Le prévenu a fait appel. La cour d'appel du Rhône a rejeté sa deuxième demande de remise en liberté en raison notamment «du risque de pressions sur les témoins, du risque de renouvellement des faits et des risques graves, exceptionnels et persistants de trouble à l'ordre public».

Le procès en appel de celui que la cour d'assises du Doubs a qualifié de «tueur en série» est prévu à Lyon à partir de septembre 2027. La cour avait assorti la prison à perpétuité d'une période de sûreté de 22 ans. Agé aujourd'hui de 54 ans, l'ex-anesthésiste clame toujours son innocence et souhaitait être remis en liberté pour «pouvoir travailler» hors d'une cellule pour la prouver.

Au terme d'un procès fleuve de trois mois et demi, Frédéric Péchier a été reconnu coupable, le 18 décembre 2025, d'avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients de 4 à 89 ans – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion dans le but de nuire à des confrères avec qui il était en conflit.