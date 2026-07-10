Pauline Carmona nommée directrice de cabinet du Quai d'Orsay

Le Quai d'Orsay écrit l'histoire: Pauline Carmona, 53 ans, est la première femme à diriger le cabinet du ministre Jean-Noël Barrot. Cette diplomate expérimentée prendra ses fonctions à la rentrée.

AFP Agence France-Presse

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a choisi la diplomate Pauline Carmona pour diriger son cabinet, une nomination qui marque une première dans l'histoire du Quai d'Orsay puisqu'aucune femme n'avait jusqu'ici occupé cette fonction, a appris l'AFP vendredi auprès d'une source diplomatique.

Actuelle directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, Pauline Carmona succédera à l'actuel directeur de cabinet Aurélien Lechevallier, appelé à rejoindre Washington comme ambassadeur de France aux Etats-Unis, une fois son agrément délivré par les autorités américaines.

Diplomate de carrière depuis une trentaine d'années, Pauline Carmona a occupé plusieurs postes en France et à l'étranger. Depuis juillet 2023, elle pilote le réseau consulaire français à travers le monde, avec notamment la responsabilité des services aux Français de l'étranger et de la gestion des crises consulaires.

Conseillère à Matignon

Agée de 53 ans, elle a également été conseillère diplomatique à Matignon auprès des Premiers ministres Jean Castex puis Elisabeth Borne entre 2020 et 2023, où elle a suivi les principaux dossiers interministériels et internationaux.

La source diplomatique a mis en avant son «expérience», son «sens des responsabilités» et sa connaissance des rouages de l'Etat. «Elle sait parfaitement comment se passent les arbitrages interministériels, les relations entre l'Elysée, Matignon, les différents ministères, Bercy, les négociations budgétaires, tous les sujets liés à l'industrie de défense, les contrats d'exportation, bref, tous les grands sujets industriels», a expliqué cette source.

En outre, «elle connaît parfaitement la question des préparatifs des élections, ce qui sera très utile puisque en 2027, on aura les élections présidentielle et législatives», a-t-elle également commenté. Pauline Carmona et Aurélien Lechavallier (49 ans) travailleront ensemble pendant une période transitoire qui devrait durer jusqu'à la mi ou la fin septembre.