Un incendie important a éclaté mercredi dans la cuisine de l'hôtel Bristol à Paris, mobilisant une centaine de pompiers. Le feu a été maîtrisé en début d'après-midi, après avoir causé deux blessés.

AFP Agence France-Presse

Un incendie «assez important» s'est déclenché dans une cuisine de l'hôtel Bristol à Paris mercredi, mobilisant une centaine de pompiers, mais le feu est maîtrisé, ont indiqué les pompiers à l'AFP. Une centaine de pompiers ont été déployés pour combattre cet incendie «assez important», a précisé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, confirmant une information d'Ouest-France.

La cause du départ de feu n'est pas encore connue, mais il a débuté dans la cuisine du premier des sept sous-sols de l'hôtel, qui donne sur une salle de restauration. Le feu, qui s'est déclaré aux alentours de 11H20, a finalement été totalement maîtrisé en début d'après-midi, selon les pompiers.

Odeur de brûlé

Ils ont fait état de deux blessés, après avoir dans un premier temps évoqué trois personnes légèrement touchées. Une cinquantaine de camions ont été engagés dans les rues autour de l'hôtel, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des pompiers ont aussi pris place dans un camion-grue pour atteindre le sommet de l'hôtel. Des dizaines d'agents de police ont évacué la rue de ses passants. Le périmètre a été bouclé, notamment la rue Matignon, et une odeur de brûlé s'est propagée dans les rues. Situé rue du Faubourg Saint-Honoré, non loin du palais de l'Elysée, le Bristol est un palace appartenant à la multinationale d'origine allemande Oetker.