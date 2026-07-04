Un homme tue sa femme et se donne la mort près de Paris

Un homme de 29 ans a poignardé mortellement sa femme du même âge samedi matin à Limay, dans les Yvelines, avant de se suicider, a appris l'AFP de sources concordantes. Le parquet de Versailles a indiqué avoir ouvert une enquête pour meurtre par conjoint, confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT).
Selon une source policière, les forces de l'ordre ont été prévenues par la mère de l'auteur, qui a indiqué que son fils lui avait dit au téléphone avoir égorgé sa compagne. Sur place, la victime était retrouvée avec de graves blessures au cou par arme blanche, tandis que l'homme s'était lui-même porté plusieurs coups de couteau.
Déjà condamné il y a quatre ans
Malgré les soins prodigués par les secours, ils sont tous les deux décédés aux alentours de 10h30. Selon la source policière, l'homme avait été condamné en 2022 à deux ans de prison, dont six mois avec sursis probatoire, pour des violences envers sa compagne alors enceinte.
Aucun contentieux en cours lié à des violences conjugales n'était connu concernant ce couple, précise cette même source. Cent-sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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