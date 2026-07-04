Un homme de 29 ans a tué sa femme à Limay, Yvelines, samedi matin, avant de se donner la mort. Il avait été condamné en 2022 pour violences conjugales.

Un homme tue sa femme et se donne la mort près de Paris

Un homme tue sa femme et se donne la mort près de Paris

AFP Agence France-Presse

Un homme de 29 ans a poignardé mortellement sa femme du même âge samedi matin à Limay, dans les Yvelines, avant de se suicider, a appris l'AFP de sources concordantes. Le parquet de Versailles a indiqué avoir ouvert une enquête pour meurtre par conjoint, confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT).

Selon une source policière, les forces de l'ordre ont été prévenues par la mère de l'auteur, qui a indiqué que son fils lui avait dit au téléphone avoir égorgé sa compagne. Sur place, la victime était retrouvée avec de graves blessures au cou par arme blanche, tandis que l'homme s'était lui-même porté plusieurs coups de couteau.

Déjà condamné il y a quatre ans

Malgré les soins prodigués par les secours, ils sont tous les deux décédés aux alentours de 10h30. Selon la source policière, l'homme avait été condamné en 2022 à deux ans de prison, dont six mois avec sursis probatoire, pour des violences envers sa compagne alors enceinte.

Aucun contentieux en cours lié à des violences conjugales n'était connu concernant ce couple, précise cette même source. Cent-sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).