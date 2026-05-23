Un homme écroué à Paris pour un projet d'action violente

Un homme de 36 ans a été écroué à Paris vendredi pour un projet d'action violente dans le Nord. Deux mineurs, déjà inculpés en février 2026, visaient un centre commercial ou une salle de concert, selon le Pnat.

AFP Agence France-Presse

Un homme âgé de 36 ans a été écroué vendredi, dans une instruction ouverte en février où deux mineurs sont déjà poursuivis pour des projets d'action violente dans le Nord, a appris samedi l'AFP de sources judiciaire et proche du dossier.

L'information judiciaire avait été ouverte en février 2026, et les deux mineurs avaient été écroués. L'un d'entre eux, 16 ans, est soupçonné de nourrir une fascination «pour les figures jihadistes» et «a reconnu avoir projeté de commettre une action violente», avec des cibles comme «un centre commercial ou une salle de concert», avait alors expliqué le parquet national antiterroriste (Pnat).



