Malgré les enjeux, le taux de participation ne devrait pas atteindre 60%

Signe de lassitude des électeurs et d'une campagne éclipsée par la guerre au Moyen-Orient? La participation au premier tour des municipales s'annonçait en nette baisse par rapport à 2014, malgré les nombreuses incertitudes qui pèsent dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.

A 17h, le taux de participation en France métropolitaine était de 48,90% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en recul de près de six points par rapport à 2014 (54,72% à la même heure).

Au final, les différents instituts de sondage tablent sur une participation pour ce premier tour comprise entre 56% et 58,5%, contre 63,55% en 2014.

Source: AFP