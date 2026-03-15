Malgré les enjeux, le taux de participation ne devrait pas atteindre 60%
Signe de lassitude des électeurs et d'une campagne éclipsée par la guerre au Moyen-Orient? La participation au premier tour des municipales s'annonçait en nette baisse par rapport à 2014, malgré les nombreuses incertitudes qui pèsent dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.
A 17h, le taux de participation en France métropolitaine était de 48,90% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en recul de près de six points par rapport à 2014 (54,72% à la même heure).
Au final, les différents instituts de sondage tablent sur une participation pour ce premier tour comprise entre 56% et 58,5%, contre 63,55% en 2014.
Source: AFP
Une journée cruciale pour les 35'000 communes françaises
Ce dimanche 15 mars, 35'000 communes françaises attendent de connaître leur nouveau maire. Pour celles qui n'auront pas réussi à départager leurs candidats, un second tour aura lieu le 22 mars.
En 2020, les grands gagnants des élections municipales étaient les Verts Cette année, l'un des enjeux principaux est donc de savoir si les écologistes parviendront à surfer sur cette vague verte.
Bienvenue dans ce live!
Quelque 48,7 millions d'électeurs étaient appelés à voter en France ce dimanche pour le premier tour des municipales, un scrutin très incertain et à valeur de test à un an de l'élection présidentielle de 2027, notamment pour l'extrême droite qui espère confirmer sa dynamique.
Entre Paris, Marseille, Lyon ou encore en France voisine, des candidats surprises pourraient bien émerger. Suivez avec Blick les résultats essentiels de ce scrutin.