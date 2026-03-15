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Paris, Lyon, Marseille, …
Les résultats du premier tour des élections municipales en France

Près de 49 millions d’électeurs français sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers municipaux. Suivez les résultats de ce scrutin sur Blick.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Photo: keystone-sda.ch
AFP, Mathieu Robatti, Etienne Daman
il y a 13 minutes

Malgré les enjeux, le taux de participation ne devrait pas atteindre 60%

Signe de lassitude des électeurs et d'une campagne éclipsée par la guerre au Moyen-Orient? La participation au premier tour des municipales s'annonçait en nette baisse par rapport à 2014, malgré les nombreuses incertitudes qui pèsent dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.

A 17h, le taux de participation en France métropolitaine était de 48,90% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en recul de près de six points par rapport à 2014 (54,72% à la même heure).

Au final, les différents instituts de sondage tablent sur une participation pour ce premier tour comprise entre 56% et 58,5%, contre 63,55% en 2014.

Source: AFP

il y a 1 minute

Une journée cruciale pour les 35'000 communes françaises

Ce dimanche 15 mars, 35'000 communes françaises attendent de connaître leur nouveau maire. Pour celles qui n'auront pas réussi à départager leurs candidats, un second tour aura lieu le 22 mars.

En 2020, les grands gagnants des élections municipales étaient les Verts Cette année, l'un des enjeux principaux est donc de savoir si les écologistes parviendront à surfer sur cette vague verte.

il y a 23 minutes

Bienvenue dans ce live!

Quelque 48,7 millions d'électeurs étaient appelés à voter en France ce dimanche pour le premier tour des municipales, un scrutin très incertain et à valeur de test à un an de l'élection présidentielle de 2027, notamment pour l'extrême droite qui espère confirmer sa dynamique. 

Entre Paris, Marseille, Lyon ou encore en France voisine, des candidats surprises pourraient bien émerger. Suivez avec Blick les résultats essentiels de ce scrutin.

Fin du Live
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