841 passagers restent piégés dans deux trains toute la nuit

Une panne technique a immobilisé deux trains Trenitalia transportant 841 passagers entre l'Yonne et la Côte-d'Or vendredi soir. Après une nuit sur place, la circulation a repris samedi matin vers 9h30.

AFP Agence France-Presse

Deux trains à grande vitesse en direction de Paris de la compagnie Trenitalia, transportant 841 passagers, sont restés bloqués en pleine voie toute la nuit avant de repartir samedi vers 09H30, a-t-on appris auprès de la préfecture de Côte d'Or.

La panne est survenue vers 23H45 entre l'Yonne et la Côte-d'Or et les préfectures des deux départements ont mobilisé des moyens pour porter assistance et distribuer de l'eau aux passagers. Aucune évacuation n'a eu lieu. Des effectifs du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ont également été déployés sur place, selon un communiqué.

La panne a été prise en charge par une équipe technique et la circulation a été rétablie samedi matin, a précisé sur son compte X la compagnie Trenitalia. L'incident est dû à «des difficultés techniques rencontrées sur le matériel roulant», a précisé à l'AFP un porte-parole de SNCF Réseau. La panne «perturbe la circulation entre Dijon et Paris, dans les deux sens (...) Le retour à une situation normale est estimé à la mi-journée», ajoute SNCF Réseau.







