La Vaudoise Lady O remporte «The Voice» sur TF1

La Vaudoise Lady O, 19 ans, devient la première artiste suisse à remporter «The Voice» sur TF1. Originaire de Lutry, elle a conquis le jury avec son titre «Little Me» lors de la finale samedi soir.

ATS Agence télégraphique suisse

La Vaudoise Lady O a remporté samedi soir la quinzième édition du télécrochet «The Voice» sur TF1. C'est la première fois qu'une artiste suisse décroche la victoire dans cette émission. La jeune femme de 19 ans, originaire de Lutry et fille de vigneron, était coachée par Florent Pagny. Cette artiste autodidacte a sorti en janvier un premier album intitulé «Thank You Little Girl». Elle y propose notamment le titre «Little Me» qu'elle a interprétée samedi lors de la finale.

En 2022, un romand était déjà parvenu en finale de «The Voice». Le Neuchâtelois Loris n'était toutefois pas parvenu à remporter le concours. La Suisse a en revanche déjà triomphé à la Star Academy, l'autre grand télécrochet de TF1, grâce au chanteur franco-helvétique Quentin Mosimann en 2008. En février dernier, la Biennoise de 22 ans Léa Doffey s'était hissée jusqu'en finale mais avait été battue par la Française Ambre.