Une coulée de boue causée par un orage a tué un homme de 30 ans et blessé une femme de 27 ans vendredi à Sixt-Fer-à-Cheval. L'accident a impliqué sept personnes dans le canyon de la Vogealle.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 30 ans est décédé et une femme de 27 ans a été légèrement blessée vendredi après-midi à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie) après avoir été emportés par une coulée de boue consécutive à un orage, ont indiqué les pompiers et la préfecture.

C'est le deuxième accident mortel dû à la montée des eaux dans cette petite commune du massif du Giffre, qui connait un fort attrait touristique l'été, après celui d'une vacancière de 56 ans emportée il y a dix jours par les flots. L'accident vendredi s'est produit vers 15h30 quand un groupe de sept personnes dont faisaient partie les victimes, évoluait sur une embarcation au niveau du canyon de la Vogealle, a précisé à l'AFP la préfecture.

«Il y a eu un orage très localisé avec par la suite une coulée de lave torrentielle qui a provoqué un accident avec l'embarcation», a-t-elle expliqué, durant lequel les sept personnes sont tombées à l'eau. La victime blessée a été prise en charge sur place par les secouristes et les cinq autres personnes impliquées sont «indemnes». Leurs nationalités respectives n'ont pas été communiquées, selon la même source.

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Dès la survenue de l'accident, d'importants moyens de secours ont été engagés dont trois ambulances, des véhicules tout terrain, des équipes spécialisées cynotechnique, de secours aquatique en surface et subaquatique, un drone un hélicoptère, ont indiqué pour leur part les pompiers. Un plan communal de sauvegarde a été activé par la mairie de Sixt-Fer-à-Cheval, selon la même source.

Vendredi, la Haute-Savoie a été placée en vigilance jaune pour les orages et orange pour la canicule, selon Météo-France. «Durant la période d'orages annoncée les jours à venir, il convient d'être extrêmement prudent lors de toute activité extérieure et de se renseigner sur les conditions météorologiques», ont rappelé les pompiers.