Deux CRS en mission à Nice ont été placés en garde à vue mercredi pour violences et vol aggravés après la diffusion d'une vidéo montrant l'agression d'un jeune homme dans le quartier de l'Ariane.

AFP Agence France-Presse

Deux CRS en déplacement à Nice ont été placés en garde à vue mercredi pour «violences aggravées et vol aggravé» à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant deux hommes s'en prendre violemment à un jeune homme, a annoncé le procureur.

Cette vidéo a été filmée par un voisin de la victime samedi dernier vers 5h du matin, dans le quartier de l'Ariane à Nice, et diffusée par le quotidien local Nice-Matin. Elle montre un jeune homme, né en 2003, recevoir notamment un violent coup de pied dans le dos de la part d'un des mis en cause alors qu'il se trouvait en bas de son domicile.

Dans une plainte déposée samedi, l'homme agressé, né en 2003, indique «qu'une dispute a éclaté avec deux individus alcoolisés qui pensaient avoir été insultés par lui alors qu'il téléphonait dans sa voiture», précise le procureur de Nice dans un communiqué.

«C'était eux la police»

Le parquet explique que les deux fonctionnaires de police, affectés dans une compagnie de CRS en déplacement à Nice et nés en 1998 et 1999, se sont présentés mercredi aux services de police avec leur hiérarchie avant d'être placés en garde à vue.

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Dans ses déclarations, le plaignant a décrit une scène dans laquelle il «recevait plusieurs coups au visage et était amené au sol. Il parvenait à se relever et à s'éloigner en traitant de 'lâches' les deux mis en cause», selon le parquet. L'homme «était alors de nouveau frappé et amené au sol où il recevait des coups par les deux mêmes individus».

Selon le parquet de Nice, lorsque la victime a demandé à son voisin d'appeler la police, les deux mis en cause ont indiqué que «'c'était eux la police'». Par ailleurs, l'un des hommes lui a dérobé «différents objets tombés dont une somme de 100 euros et son permis de conduire», précise le magistrat.

L'avocat de la victime Me Sefen Guez Guez, interrogé par l'AFP, a exprimé «sa satisfaction» quant à l'action de la justice et sa «colère de voir des effectifs de police se comporter comme s'ils faisaient un safari dans les rues de Nice».