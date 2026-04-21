Trois policiers de Sarcelles, accusés de violences et de viol sur un homme en garde à vue, ont vu leur garde à vue levée ce mardi. L'enquête, ouverte par le parquet de Pontoise, se poursuit.

AFP Agence France-Presse

La garde à vue des trois policiers du commissariat de Sarcelles (Val d'Oise), soupçonnés de violences et de viol sur un gardé à vue, a été levée mardi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, ajoutant que les investigations se poursuivaient.

Ces trois policiers, convoqués mardi matin à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), «la police des polices», avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Pontoise pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commises en réunion et par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que pour viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

«Injurieux et violent»

Cette enquête fait suite à une plainte d'un gardé à vue: cet homme, arrêté pour détention de stupéfiants, a affirmé avoir été frappé par les trois policiers lors de sa garde à vue vendredi, et avoir été violé avec une matraque.

Les policiers ont affirmé que le gardé à vue, connu des services, «se serait montré extrêmement injurieux et violent» et qu'une altercation aurait éclaté après que ce dernier se serait enfermé dans les toilettes, refusant d'en sortir, selon les informations du «Parisien». L'homme avait été relâché à l'issue de sa garde à vue et les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite.