Un adolescent tué par balle à Nantes, deux autres blessés

Un adolescent de 14 ans a été tué par balle jeudi soir à Nantes, dans le quartier de Port Boyer. Deux autres personnes, dont un mineur, ont été blessées. Les tireurs, arrivés sur un deux-roues, ont pris la fuite.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 14 ans a été tué par balle jeudi soir à Nantes. Deux personnes, dont au moins un autre mineur, ont été blessées dans un quartier déjà touché fin avril par des tirs mortels sur fond de narcotrafic, selon des sources proches de l'enquête.

Les tirs ont eu lieu vers 19h30 dans un immeuble et les tireurs, venus sur un deux-roues, ont pris la fuite, selon les mêmes sources. L'adolescent décédé aurait reçu une balle dans le coeur, ont précisé ces sources.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez se rendra sur place vendredi matin, a fait savoir son entourage à l'AFP. «Un jeune mineur a trouvé la mort dans une fusillade qui a également fait 2 blessés dans le quartier de Port Boyer», dans le nord de Nantes, a confirmé la maire, Johanna Rolland, dans un message posté sur X.

Cas similaire il y a quelques semaines

«Face à ce drame absolu mes premières pensées vont à ses parents et aux habitants du quartier où l'émotion est immense», a-t-elle ajouté, en précisant que ses adjoints de quartier et à la sécurité étaient sur place aux côtés du Procureur et des forces de police. Hors de la ville jeudi soir, Mme Rolland a souligné qu'elle rentrait «immédiatement» pour se rendre sur place également.

Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier, des violences potentiellement liées au narcotrafic, avait alors indiqué le procureur de Nantes, Antoine Leroy.

Les deux victimes, connues de la justice, avaient été prises pour cibles par un tireur muni d'un pistolet, qui s'était enfui.