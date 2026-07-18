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Son mari sort de garde à vue
Une senior succombe à une défenestration du 4e étage en France

Une femme de 60 ans est décédée après une chute du 4e étage à Nancy vendredi. Son compagnon, connu pour violences conjugales, a été brièvement placé en garde à vue. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 16 minutes
Une femme de 60 ans est décédée après une chute du 4e étage à Nancy vendredi. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte après le décès par défenestration d'une femme dont le compagnon a été placé en garde à vue avant d'être libéré, a-t-on appris samedi de source policière et auprès du procureur de Nancy. La victime avait été prise en charge par les secours vendredi après-midi après une chute du 4e étage de son domicile, selon une source policière.

Les pompiers ont indiqué à l'AFP avoir secouru une femme de 60 ans, qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire et polytraumatisée après une défenestration d'un foyer Adoma situé à Nancy. Elle a pu être ranimée, puis a été transportée à l'hôpital où elle est finalement décédée. Selon la source policière, son compagnon, connu pour des faits de violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.

Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste a confirmé à l'AFP ce décès «dont les circonstances restent à élucider». Le compagnon de la victime a été placé en garde à vue, mesure qui a été levée samedi après-midi, a précisé le procureur. Les investigations se poursuivent et une autopsie va être réalisée.

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En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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