L’actrice française Nadia Farès est dans un état critique après un accident dans une piscine parisienne le 11 avril. Sauvée de la noyade, elle est placée en coma artificiel à l’hôpital.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Vive émotion dans le monde du cinéma français. Selon les informations du «Parisien», la comédienne Nadia Farès, âgée de 57 ans, a été hospitalisée en urgence absolue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après un grave incident survenu samedi 11 avril en fin d’après-midi.

D’après le quotidien français, l’actrice a été retrouvée inanimée au fond d’une piscine du complexe sportif Blanche, un établissement réputé de la capitale. Alors qu’elle effectuait des longueurs, un baigneur aurait remarqué un comportement inhabituel. Des témoins indiquent qu’elle nageait avec des palmes et une planche, avant de se séparer soudainement pour une raison inconnue, puis de disparaître sous l’eau.

Coma artificiel

Alerté, le nageur intervient rapidement et découvre son corps inerte. Sortie de l’eau après être restée immergée plusieurs minutes, la comédienne ne respirait plus. Les secours ont immédiatement pratiqué un massage cardiaque et utilisé un défibrillateur pour tenter de la réanimer.

Toujours selon «Le Parisien», Nadia Farès a pu être ranimée avant son transfert à l’hôpital. Son pronostic vital reste toutefois engagé. Elle se trouve actuellement dans un état grave, placée sous coma artificiel.