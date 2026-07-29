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Il avait 50 ans
Le célèbre DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile

Le DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi soir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de son décès.
Publié: 10:42 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Le DJ français Kavinsky a été retrouvé sans vie à son domicile parisien.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse et Solène Monney

Le célèbre DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi 28 juillet au soir, selon les informations du «Parisien». Le parquet de Paris a confirmé son décès mercredi auprès de BFM TV. Le parquet a précisé qu'«une enquête en recherche des causes de la mort» avait été ouverte, «afin de déterminer l'origine du décès, aucun élément suspect n'ayant été découvert sur place par les services primo-intervenants», mardi soir.

De son vrai nom Vincent Belorgey, il aurait fêté ses 51 ans le 31 juillet. Kavinsky était l’une des figures emblématiques de la scène électro française. Il s’était fait connaître du grand public en 2010 grâce à «Nightcall», titre phare de la bande originale du film «Drive». Il avait également marqué la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024, lors de laquelle Angèle avait repris ce morceau devenu culte.

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