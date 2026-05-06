Une femme et un homme d'origine allemande ont été retrouvés morts mardi à leur domicile de Sarreguemines (Moselle), avec des blessures à l'arme blanche, a indiqué mercredi le parquet qui suspecte un féminicide.
Le médecin légiste appelé sur place a constaté «sur le corps de l'épouse au moins sept blessures infligées par un couteau, dont quatre près du coeur, dont les formes laissaient supposer l'intervention d'un tiers», a précisé le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady.
Parallèlement, le médecin a relevé «trois blessures sur le corps de l'époux également infligées à l'aide d'un couteau, dont une entaille très profonde au poignet gauche et une plaie en zone thoracique sous le mamelon gauche», qui suscitent «l'hypothèse de blessures auto-infligées», a ajouté le magistrat dans un communiqué.
Une enquête a été ouverte pour «crime flagrant de meurtre sur conjointe», a-t-il dit. Les corps ont été conduits à l'institut médico-légal de Strasbourg en vue de leur autopsie.
«Des violences intra-familiales»
Des sources policières avaient indiqué qu'un couteau ensanglanté avait été retrouvé près des deux corps et que le logement était fermé de l'intérieur. La police a été prévenue par une amie de la femme qui n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis la veille au soir, selon le parquet.
La femme, née en 1972, et son époux, né en 1967, avaient un fils commun âgé d'une vingtaine d'années et absent à l'étranger au moment des faits. Les premiers éléments rassemblés «ont tracé de cette famille un portrait discret, voire un peu reclus». Ils étaient inconnus «des services de police ou de la Justice pour des violences intra-familiales», a précisé le procureur.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h