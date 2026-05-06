Un couple d'origine allemande a été retrouvé mort mardi à Sarreguemines. La femme présente sept blessures par couteau, laissant suspecter un féminicide. Une enquête est ouverte pour meurtre sur conjointe.

AFP Agence France-Presse

Une femme et un homme d'origine allemande ont été retrouvés morts mardi à leur domicile de Sarreguemines (Moselle), avec des blessures à l'arme blanche, a indiqué mercredi le parquet qui suspecte un féminicide.

Le médecin légiste appelé sur place a constaté «sur le corps de l'épouse au moins sept blessures infligées par un couteau, dont quatre près du coeur, dont les formes laissaient supposer l'intervention d'un tiers», a précisé le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady.

Parallèlement, le médecin a relevé «trois blessures sur le corps de l'époux également infligées à l'aide d'un couteau, dont une entaille très profonde au poignet gauche et une plaie en zone thoracique sous le mamelon gauche», qui suscitent «l'hypothèse de blessures auto-infligées», a ajouté le magistrat dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour «crime flagrant de meurtre sur conjointe», a-t-il dit. Les corps ont été conduits à l'institut médico-légal de Strasbourg en vue de leur autopsie.

«Des violences intra-familiales»

Des sources policières avaient indiqué qu'un couteau ensanglanté avait été retrouvé près des deux corps et que le logement était fermé de l'intérieur. La police a été prévenue par une amie de la femme qui n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis la veille au soir, selon le parquet.

La femme, née en 1972, et son époux, né en 1967, avaient un fils commun âgé d'une vingtaine d'années et absent à l'étranger au moment des faits. Les premiers éléments rassemblés «ont tracé de cette famille un portrait discret, voire un peu reclus». Ils étaient inconnus «des services de police ou de la Justice pour des violences intra-familiales», a précisé le procureur.