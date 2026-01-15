Canal+ «assume complètement» de garder Jean-Marc Morandini

Après sa condamnation pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini reste sur CNews. Canal+ affirme qu'il n'a aucun contact avec des mineurs et défend cette décision devant les critiques.

AFP Agence France-Presse

«On assume complètement» le maintien à l'antenne de CNews de l'animateur Jean-Marc Morandini malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, a déclaré jeudi le directeur général de Canal+ France, Gérald-Brice Viret.

«Il n'est en contact avec aucun mineur à CNews», et ce «depuis très longtemps», a-t-il souligné devant l'Association des journalistes médias. Le «Morandini Live» a repris normalement jeudi matin sur la première chaîne info de France, qui appartient au groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avec plusieurs sujets sur la délinquance.

Jean-Marc Morandini «est à l'antenne et il le restera», a martelé le dirigeant de Canal+. La Cour de cassation a rendu définitive mercredi la condamnation de l'animateur pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016, en n'admettant pas son pourvoi.

«C'est très bien fait»

CNews avait indiqué quelques heures plus tard que «Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice» et «reste à l'antenne». L'animateur de télévision de 60 ans avait été condamné le 21 mars 2025 à deux ans de prison avec sursis et 20'000 euros d'amende par la cour d'appel de Paris. Celle-ci avait en outre prononcé contre Jean-marc Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. L'animateur, qui a dit envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme, récuse «le moindre geste déplacé».

Depuis septembre, Jean-Marc Morandini «fait son émission directement dans les locaux de CNews et d'Europe 1» à Paris et «c'est très bien fait», il n'est «pas au même étage» que les jeunes stagiaires, a précisé le directeur général de Canal+ France chargé des programmes et des chaînes.

Cette absence de contact avec les mineurs était une «condition depuis 2016 déjà», a rappelé Gérald-Brice Viret. Pendant un mois cette année-là, la rédaction avait fait grève pour protester contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Il venait d'être mis en examen pour «corruption de mineurs» et avait été écarté d'Europe 1.

Interrogé sur un éventuel recul de la publicité sur la chaîne en conséquence du maintien de Jean-Marc Morandini, il a affirmé que «c'est le public qui décidera»: «Si les audiences sont fortes, les annonceurs seront là». «Ils n'ont jamais été aussi nombreux aujourd'hui» et CNews est «à l'équilibre opérationnel en 2025, pour la première année», a-t-il ajouté.