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Un troisième homme indemne
Une chute de pierres tue un alpiniste et en blesse un autre au Mont-Blanc

Une chute de pierres dans le massif du Mont-Blanc a tué un alpiniste italien jeudi. L'accident s'est produit à 3400 m d'altitude.
Publié: 20:00 heures
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un alpiniste italien a été tué jeudi et un autre blessé grièvement par une chute de pierres dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie, a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM). 

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L'accident s'est produit avant 13h30 à 3400 m d'altitude dans le secteur du Grand Flambeau près de la frontière italienne, surprenant un groupe de trois alpinistes transalpins dont un guide, a-t-il précisé à l'AFP, confirmant une information du journal Le «Dauphiné Libéré».

«L'un des trois hommes a été tué sur le coup tandis que le second a subi de nombreuses fractures. Le guide est indemne pour sa part», a ajouté le PGHM sans plus de précisions sur les victimes. Le blessé a été emmené par hélicoptère à l'hôpital d'Annecy, selon la même source.

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