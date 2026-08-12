Deux morts dans des accidents dans le massif du Mont-Blanc

Deux tragédies dans le massif du Mont-Blanc mercredi: une randonneuse de 24 ans a chuté mortellement près du col de l'Enclave, et un homme a perdu la vie dans un accident de speed-riding au col de l'Index.

AFP Agence France-Presse

Deux personnes sont décédées dans des accidents distincts mercredi dans le massif du Mont-Blanc, ont indiqué les secours. Vers 14H00, le PGHM de Chamonix est intervenu pour une personne qui a dévissé pendant une randonnée vers le col de l'Enclave, sur le territoire de la commune de Contamines-Montjoie. Selon le Dauphiné Libéré, il s'agit d'une jeune femme de 24 ans qui marchait seule.

Une heure plus tard, les secours ont été appelés au col de l'Index, à Chamonix, pour un accident de speed-riding dans lequel un homme est décédé. Le speed-riding associe une petite voile de type parapente aux skis, afin de pouvoir alterner phases de vol et de glisse, en allant le plus vite possible quand on reste au sol.