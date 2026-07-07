La principale suspecte de l'attentat de Monaco aurait été retrouvée morte par balle. Il s'agit d'une Ukrainienne de 39 ans.

La principale suspecte de l'attentat de Monaco aurait été retrouvée morte par balle

La principale suspecte de l'attentat de Monaco aurait été retrouvée morte par balle

L'explosion survenue à Monaco le 29 juin dernier avait choqué le monde. Au moins trois personnes avaient été blessées. La principale suspecte, une femme, était en fuite depuis.

Mais sa traque aurait désormais pris fin. En effet, selon le «Daily Mail», Anastasiia Berezovska, 39 ans, aurait été retrouvée morte le 6 juillet aux alentours de 23 heures près de Kiev. Une information qui émane du journal ukrainien «Pravda». Les autorités n’ont toutefois pas encore confirmé officiellement cette information.

Jambes amputées après l'explosion

L'explosion qui avait frappé un immeuble résidentiel de luxe à Monaco avait gravement blessé l'oligarque ukrainien sous sanctions, Vadym Yermolaïev, sa compagne, Anna Nasobina, et son fils de 13 ans. Celle-ci avait dû être amputée des deux jambes, tandis que son mari était finalement sorti du coma.

Le garçon avait plus de chance, n'ayant subi que des blessures légères. D'après l’enquête policière, Anastasiia Berezovska, déguisée en homme, aurait déposé un sac à dos dans le hall d’entrée de l’immeuble. Elle l'a ensuite fait exploser plus loin, à environ 12 mètres de distance, grâce à son téléphone portable.

Des caméras de surveillance l’ont filmée, coiffée d’un chapeau de pêcheur noir, alors qu’elle s’enfuyait à pied en direction de la France. Elle se serait ensuite rendue en Italie et en Allemagne.

Retrouvée en Ukraine

Interpol avait lancé un avis de recherche international contre elle, qui avait été signalée pour la dernière fois en Allemagne. La police a perquisitionné un appartement qu’elle louait.

Selon le parquet de Monaco, Anastasiia Berezovska était recherchée pour tentative de meurtre, pose d’un engin explosif et association de malfaiteurs.

A son retour en Ukraine, Berezovska aurait donc été retrouvée abattue. Selon le «Daily Mail», deux suspects, dont un officier en service actif des services secrets militaires, auraient en outre été arrêtés par les forces de l'ordre ukrainiennes. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite concernant ces arrestations.