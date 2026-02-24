Une macroniste s'insurge contre des propos pétainistes

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, réclame mardi un retour à la raison chez les politiques. Elle critique des propos polémiques et appelle à recentrer le débat sur les valeurs fondamentales de la République.

AFP Agence France-Presse

«Travail, famille, patrie», «anti-France»: la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé mardi les politiques, y compris de son camp, à «revenir à la raison» plutôt que de dire «n'importe quoi».

«C'est n'importe quoi, je vous le dis comme je le pense, 'travail, famille, patrie' et le fait de le dire comme cela, de façon un peu négligée, anodine, ça ne va pas», a tancé la macroniste sur RTL en référence aux propos récents de Martine Vassal, candidate du centre et de la droite à Marseille.

Interrogée lors d'un débat, cette dernière a assuré partager «les préoccupations de certaines personnes qui votent pour le Rassemblement national (...) mais moi mes valeurs, elles n'ont jamais changé, c'est le mérite, le travail, la famille, la patrie».

Quant à la ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, Aurore Bergé (Renaissance), qui a qualifié la France insoumise de «parti anti-France», une référence au discours d'extrême droite, la présidente de l'Assemblée a souhaité ne pas «mettre des étiquettes sur les partis politiques». «Les responsables politiques doivent revenir à la raison parce qu'autrement ça va mal se terminer», a insisté Yaël Braun-Pivet.

Un passé judiciaire gênant

Elle a estimé que dans «ces moments de tension, ce qui est important, c'est de ramener l'essentiel: l'essentiel, c'est la République, ce sont les valeurs de la République sur lesquelles notre pays, notre Etat de droit est fondé». Interrogée par ailleurs sur le député LFI Raphaël Arnault, au centre de la polémique depuis la mort le 14 février du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, elle a affirmé ne pas «l'avoir revu» à l'Assemblée depuis le drame.

«Politiquement, ça me gêne d'avoir des parlementaires qui ont un casier judiciaire, qui sont fichés ou qui ont des accointances avec des groupuscules violents, voire qui les animent comme c'était le cas», a-t-elle protesté. Raphaël Arnault est un des fondateurs de «la Jeune Garde», un mouvement d'ultragauche fondé en 2018 à Lyon, dissout en juin mais mis en cause dans l'agression mortelle. Yaël Braun-Pivet a plaidé pour «une révision constitutionnelle» qui permettrait d'imposer un «casier vierge» aux candidats à la députation.







