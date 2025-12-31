Emmanuel Macron promet que 2026 sera une année clé, annonçant des mesures pour la jeunesse, dont un service national volontaire et des restrictions sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

AFP Agence France-Presse

L'année 2026 «peut être et sera une année utile», a assuré mercredi le président Emmanuel Macron, qui a promis de «veiller tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir» avant la fin de son second quinquennat.

Le chef de l'Etat a évoqué «les premiers pas du service national pour l'engagement (des) jeunes», sur la base du volontariat à partir de septembre. Il a aussi promis de «protéger (les) enfants et (les) adolescents des réseaux sociaux et des écrans», via un projet de loi pour interdire les téléphones portables au lycée et l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans.

Enfin, il s'est engagé à aller «au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie», promise lors de sa réélection à l'Elysée en 2022. Le texte, voté à l'Assemblée nationale, doit encore être examiné au Sénat à partir du 20 janvier.

Protéger la présidentielle 2027 des ingrences

Emmanuel Macron a assuré, lors de ses vœux aux Français mercredi soir, qu'il fera tout pour que la présidentielle de 2027 se déroule "à l'abri de toute ingérence étrangère». «Je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère», a déclaré le président français.

Les ingérences numériques étrangères, les tentatives de manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux et les actions de piratage se sont multipliées ces dernières années dans la plupart des campagnes électorales en France et les municipales de mars 2026 et la présidentielle de 2027 n'échapperont pas à la règle, selon le service Viginum, chargé de la lutte contre ces déstabilisations.