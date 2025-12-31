Le gouvernement français veut interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de septembre 2026. Le projet de loi sera débattu au Parlement d'ici janvier 2026.

La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le gouvernement français souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée scolaire de 2026, selon un projet de loi consulté par l'AFP qui doit être discuté prochainement au Parlement. Ce projet, composé de deux articles, compte interdire «la fourniture, par une plateforme en ligne, d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de quinze ans» dès le 1er septembre 2026.

«De nombreuses études et rapports attestent désormais des différents risques induits par un usage excessif des écrans numériques par les adolescents», justifie le gouvernement dans le document, listant notamment «l'exposition à des contenus inappropriés», «le cyberharcèlement» et «les altérations du sommeil».

Le premier article du projet s'inscrit dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et confie à l'Arcom, l'Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le soin de faire respecter cette interdiction.

Dans un second article, le projet de loi du gouvernement entend élargir au lycée l'interdiction de l'usage du téléphone portable. Une mesure déjà mise en place de la maternelle au collège par une loi de 2018, bien que celle-ci peine parfois à être respectée.

Le président français Emmanuel Macron, qui a fait de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans une priorité, avait annoncé début décembre que le projet de loi devrait être débattu «dès janvier» 2026.

Une loi compatible avec le droit européen

Le 19 décembre, la ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, avait défendu dans une interview au journal Le Parisien un texte de loi «court et compatible avec le droit européen, principalement le DSA (règlement européen sur les services numériques)».

Une loi instaurant une majorité numérique à 15 ans et promulguée en juillet 2023 n'avait par ailleurs pu être mise en oeuvre en raison d'un blocage européen.

Le projet de loi gouvernemental s'inscrit dans le sillage de plusieurs initiatives législatives visant l'instauration d'un âge minimum pour l'utilisation des réseaux sociaux.

Le Sénat, c'est-à-dire la chambre haute, a par exemple adopté récemment un texte de lutte contre l'exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux, qui prévoit que les mineurs de 13 à 16 ans recueillent l'autorisation parentale pour s'inscrire sur ces sites.