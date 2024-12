Olivier Bureaux est maire d'une petite commune du nord de la France. Toujours prêt à rendre service, il s'acharne pour aider les autres. Mais ce jour-là, son service a failli lui être fatale. Le Français a pris feu et a fini à l'hôpital.

Un maire français prend feu et finit à l'hôpital avec de graves blessures

1/4 Olivier Bureaux a été gravement brûlé au visage. Photo: Facebook

Janine Enderli et Blicky IA

Olivier Bureaux est allongé sur un lit d'hôpital, la tête entièrement bandée, seuls les yeux et la bouche dépassent. Le maire de Longueville-sur-Scie, commune de 900 habitants en Normandie, a vu son altruisme et son engagement pour sa population lui être fatal.

Rembobinons. La chaudière à bois de la maison communale étant tombée en panne, Olivier Bureaux s'est mis à l'ouvrage et a voulu la réparer de ses propres mains. Mais l'allumage ne s'est pas déroulé comme prévu et le Français a soudain été pris dans un brasier. Le feu lui a provoqué de graves brûlures au visage et aux mains. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital.

«Ma barbe a pris feu»

«Les flammes m'ont pris de plein fouet», a écrit Olivier Bureaux sur Facebook en début de semaine. «Je devais être fatigué, pas assez concentré et j'ai fait une erreur.» Avant d'ajouter: «Heureusement, mon adjoint Stéphane était là et m'a aidé, car ma barbe prenait feu.» Ses qualités de pompier lui ont également été utiles. «J'ai pu éteindre immédiatement mon visage et mes mains.»

Dans le village, l'homme est considéré comme «l'homme à tout faire». Il s'engage inlassablement pour le bon fonctionnement de sa communauté. Il est toujours rapidement sur place lorsque quelque chose ne va pas. Olivier Bureaux met toujours la main à la pâte. Il s'occupe de déblayer les arbres de la route ou de réparer un chauffage en panne. Mais ses efforts ne sont pas toujours appréciés, précise le politicien local.

Dans sa publication, Olivier Bureaux remercie tous les bénévoles, le personnel médical et les citoyens inquiets. «Petit message pour vous remercier et vous dire que je vais mieux ce matin. Les bandages sont impressionnants», conclut-il.