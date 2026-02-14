Passé à tabac, un militant identitaire décède à l'hôpital

Un militant identitaire est décédé samedi, alors qu'il était hospitalisé depuis jeudi dans un état grave. Il avait été agressé à Lyon, en marge d'un conférence de l'eurodéputée Rima Hassan. Depuis, des permanences LFI ont été vandalisées dans plusieurs villes.

AFP Agence France-Presse

Le parquet de Lyon a annoncé samedi à l'AFP le décès de Quentin, un étudiant de 23 ans qui était hospitalisé depuis jeudi à Lyon dans un état grave, après une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po. «L'enquête se poursuit, elle est conduite dorénavant du chef de coups mortels aggravés, en plus des violences aggravées par trois circonstances», a précisé le parquet dans un communiqué.

La famille du jeune Quentin a appelé «au calme et à la retenue», tout en dénonçant un «crime», selon leur avocat. «Un guet-apens, méthodiquement préparé, semblerait bien avoir été tendu à Quentin par des individus organisés et entraînés, en très large surnombre et armés, pour certain le visage masqué, ayant effectué des repérages préalables et disposant a priori de complicités. Ces faits, s'ils sont confirmés par l'enquête (...) constituent un crime», écrit Me Fabien Rajon dans un communiqué. «Appelant au calme et à la retenue, la famille de Quentin fait confiance aux enquêteurs et à la justice afin que les responsables de sa mort soient rapidement interpellés et qu'ils aient à en répondre», est-il ajouté.

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déploré samedi les dégradations de locaux et permanences LFI survenues après l'agression d'un jeune homme de la mouvance identitaire à Lyon, et les accusations «sans aucun fondement» contre «les Insoumis». «Cette nuit, nos locaux et permanences ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de (Bruno) Retailleau et de (Marine) Le Pen qui ont couvert et répété des accusations sans aucun fondement contre les Insoumis en exploitant le drame survenu à Lyon. La violence de l'extrême droite s'est déjà manifestée contre plusieurs de nos réunions et de nos dirigeants sans aucune réaction des autorités. J'appelle les Insoumis à la plus grande vigilance», a affirmé Jean-Luc Mélenchon sur X.

De multiples condamnations politiques

Selon le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient près de l'IEP de Lyon contre une conférence de la députée européenne LFI Rima Hassan jeudi soir. Il aurait été «lynché» par un groupe «en surnombre», selon l'avocat de la famille.

L'agression de Quentin a suscité de multiples condamnations politiques, visant LFI et «l'extrême gauche». Plusieurs permanences LFI ont fait l'objet de dégradations à la suite de cela. A «Paris, Rouen, Metz, Castres, Bordeaux, Lille, Montpellier et Toulouse», selon le coordinateur de LFI Manuel Bompard.



